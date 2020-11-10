العقوبات على باسيل تدخل تأليف الحكومة في كهف الانتظار

كتب نقولا ناصيف في "الأخبار": اليوم تنقضي ثلاثة أشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، فيما لا آمال بتأليف وشيك لحكومة الرئيس سعد الحريري. عوض أن تستعجله ـ كما راهن البعض ـ أتت العقوبات على النائب جبران باسيل لإدخال التأليف في كهف الانتظار.في المدة الفاصلة ما بين استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب واليوم، أهدر الرئيس المكلف السلف مصطفى أديب 27 يوماً، والرئيس المكلف الخلف 19 يوماً حتى الآن، بينهما 47 يوماً ريثما يعيّن موعد الاستشارات النيابية الملزمة. ضاع 93 يوماً في جهود تأليف حكومة لم يكن ينقص تأليفها شيء. لا تحتاج الى بيان وزاري بعدما تعهّد الرئيسان المكلفان المتتاليان باعتماد المبادرة الفرنسية بنوده، وكانت في ذروة زخمها. وزراؤها اختصاصيون. مصغرة. تنصرف الى إصلاحات بنيوية. ذات مهمة محددة ستة أشهر. كلاهما، أديب والحريري، التزما بتأليفها خلال أسبوعين حداً اقصى، التزاماً بمهلة المبادرة نفسها وصاحبها الرئيس ايمانويل ماكرون. اذاً ذلك كله يضيع هباءً تدريجاً، قبل الوصول الى فرض الادارة الاميركية عقوبات على النائب جبران باسيل في 6 تشرين الثاني.منذ فرض العقوبات، لا حدث داخلياً سوى تداعياتها. في الحسبان أنها تتجاوز الشخص المعني الى المعادلة الداخلية وتوازناتها الجديدة، المفترض أنها ستترتب على الإجراءات التي لحقت بباسيل، لكن برئيس الجمهورية ميشال عون الذي قارب ما حدث على أنه يستهدفه سياسياً هو أيضاً. في الحسبان أيضاً أن معاقبة باسيل تخرجه للفور من لعبة تأليف الحكومة، وتقيّد دوره السياسي، وتعطّل مقدرته على استخدام الفيتو المفتوح الذي منحه إياه الرئيس منذ مطلع العهد. سرعان ما بَانَ العكس تماماً. بصدور العقوبات دخل التأليف في جمود، وتوقفت الاتصالات بين الافرقاء، وتراجع معظمهم عن شروطه السابقة لها، سواء الذين ضمروا ترحيبهم بها كما الذين جهروا بغضبهم منها، بما في ذلك اجتماع عون والحريري البارحة. مرّ كأنه تفصيل صغير عادي، لم يعنِ شيئاً لأحد.