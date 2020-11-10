23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"تجارة" بلازما الدم أحدث "ترند" بـ"عالم الكورونا".. تكلف في المستشفيات أضعاف "التسعيرة"
Lebanon 24
10-11-2020
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رجانا حمية في "الأخبار": الاستثمار في الأزمات لا حدود له. وعندما يأتي الأمر الى المستشفيات الخاصة فإنها تعرف تماماً من أين تؤكل الكتف. «تجارة» بلازما الدم أحدث «ترند» في «عالم الكورونا». العينات التي تستخدم كـ«خرطوشة أخيرة» لعلاج المصابين بالتهابات رئوية حادة تكلف في هذه المستشفيات أضعاف «التسعيرة» المفترضة.
مع انتشار وباء كورونا، كان الشاغل الأساس في مواجهة هذا الفيروس المستجد إيجاد أدوية أو تقنيات علاجية مناسبة للقضاء عليه. تكثّفت التجارب وتعدّدت، منها ما وصل إلى برّ الأمان ومنها ما فشل وبقي مجرّد تجربة. من بين التجارب التي أثبتت فعّاليتها، ولو تبعاً لكل حالة، تقنية «بلازما النقاهة» التي تُستخدم كـ«خرطوشة» أخيرة في علاج المصابين الذين يعانون من التهابات رئوية حادة. بعبارة أخرى، هي تأتي في آخر المطاف، فإما تعمل على تقوية مناعة المريض وبالتالي بقائه على قيد الحياة وإما الاستسلام. ويقوم العلاج بهذه التقنية على أخذ أجسامٍ مضادّة من أشخاصٍ أصيبوا بالعدوى وتعافوا في ما بعد، وحقنها في جسم المريض. وتوجد هذه الأجسام في العادة في البلازما، وهو الجزء السائل من الدم، ولذلك أُطلق عليها «بلازما النقاهة».
بدأ لبنان استخدام هذه التقنية بعد دول عدة، كإيران والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وغيرها من البلدان التي شهدت أعداد إصابات عالية. لكن «المميّز» هنا أن الحصول على هذه التقنية مكلف جداً في كثيرٍ من الأحيان، إن كان لناحية المجهود الذي يتعيّن على أهل المريض بذله لإيجاد متبرّعين، أو لناحية «تسعيرة» وحدة البلازما التي تختلف بين بنوك الدم التابعة للمستشفيات التي تتولى علاج مرضى الكورونا.
في الشقّ الأول، كان ثمّة ضياع في كيفية تحصيل عينات الدم، إذ لم تكن هناك جهة لتنسيق الأمر، ما دفع بأهالي المرضى إلى تشغيل مجموعات الـ«واتساب»، أو تنظيم جولات على بنوك الدم. فعلى رغم انتشار الوباء في البلاد إلى درجة فقدان السيطرة عليه، إلا أن مسألة البلازما بقيت خارج إطار متابعة وزارة الصحة العامة. بحسب المصادر، «لا علاقة لوزارة الصحة بهذا الإجراء الطبي الذي يتم بتبرّع مجاني من مرضى شفوا من الفيروس في المستشفيات التي تتقاضى ما يحق لها من أتعاب». انطلاقاً من ذلك، لا إمكانية للوزارة لإقامة بنك دم متخصّص للبلازما، خصوصاً أنه «لا يمكن إجبار المتبرع على التبرع». من هنا، تُرك تدبّر الأمر لعائلة المريض والمستشفى. وإزاء هذا الواقع، عمل البعض على تطوير مبادرات فردية لمساعدة أهالي المرضى على إيجاد متبرعين، منها ما بدأته بلدية الغبيري تحت عنوان «بنك الدم - البلازما»، وهي عبارة عن مجموعة تشكّل صلة وصل بين عائلة المريض والمتبرع، إضافة إلى مبادرة أخرى لعدد من الصيادلة بتعميم لائحة في ما بينهم تتضمن أسماء أشخاصٍ شفوا من كورونا وهم مستعدون للتبرع، إلى غيرهما من المبادرات.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
المصدر: الاخبار
تابع
الأكثر قراءة
بعد العقوبات الأميركية... استدعاء باسيل بتهمة "الإختطاف والتعذيب"!
Lebanon 24
بعد العقوبات الأميركية... استدعاء باسيل بتهمة "الإختطاف والتعذيب"!
05:50 | 2020-11-10
10/11/2020 05:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار بالسوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار بالسوق السوداء
08:55 | 2020-11-10
10/11/2020 08:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظًا في الحب والأمور المالية في 2021
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظًا في الحب والأمور المالية في 2021
09:00 | 2020-11-10
10/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تجتمع بطليقها طوني أبو جودة.. هكذا احتفلا بعيد ابنتهما (صورة)
Lebanon 24
كارلا حداد تجتمع بطليقها طوني أبو جودة.. هكذا احتفلا بعيد ابنتهما (صورة)
09:00 | 2020-11-10
10/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتحقّق ما توقّعه ميشال حايك عن هزيمة كورونا؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل يتحقّق ما توقّعه ميشال حايك عن هزيمة كورونا؟ (فيديو)
12:00 | 2020-11-10
10/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:24 | 2020-11-10
خلية الازمة في البيرة: اصابتا كورونا في البلدة
18:08 | 2020-11-10
بلدية كوسبا: إصابة جديدة بكورونا في البلدة وعلى المخالطين التزام الحجر المنزلي
18:07 | 2020-11-10
أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج يدعون الى اعتصام الخميس أمام مصرف لبنان لهذا السبب!
17:35 | 2020-11-10
الكتائب: التدقيق الجنائي يجب ان يتوسع
17:31 | 2020-11-10
ادارة مرفأ طرابلس: مستمرون بالعمل طيلة فترة الاقفال
17:23 | 2020-11-10
دبور نعى عريقات: نعاهد فقيدنا الكبير بالثبات على انتزاع الحق الفلسطيني وانجاز هدفنا بالحرية والعودة والاستقلال
فيديو
نجاح أول تجربة "هايبرلوب" تحمل ركاباً.. أسرع مرّتين من الطائرة! (فيديو)
Lebanon 24
نجاح أول تجربة "هايبرلوب" تحمل ركاباً.. أسرع مرّتين من الطائرة! (فيديو)
18:00 | 2020-11-10
10/11/2020 18:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تسدل الستار عن أحدث حواسبها.. تعرّفوا إلى ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تسدل الستار عن أحدث حواسبها.. تعرّفوا إلى ميزاته! (فيديو)
15:00 | 2020-11-10
10/11/2020 18:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتحقّق ما توقّعه ميشال حايك عن هزيمة كورونا؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل يتحقّق ما توقّعه ميشال حايك عن هزيمة كورونا؟ (فيديو)
12:00 | 2020-11-10
10/11/2020 18:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact