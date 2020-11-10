مديرو معاهد يلزمون المتعاقدين بتسجيل طلاب على حسابهم لتأمين بدل تعاقدهم!

كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": مع بداية كل عام دراسي، تبحث المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عن تغطية رسوم تسجيل الطلاب غير القادرين على الدفع، عبر «تبرّعات» تُجمع من المتعاقدين في التعليم المهني والتقني. وفيما يفترض أن التعليم «حق وواجب»، على الدولة تأمينه لجميع التلامذة، فإنه في هذه الحالة يتحول إلى «شحاذة وخوّة»، بحسب مصادر بعض المتعاقدين. إذ يؤكد هؤلاء أن من يحجم عن «التبرع» يدفع الثمن من ساعات تعاقده إما بخفضها أو بإلغائها، رغم أن «التبرع» ليس إلزامياً. ولأن لا إقبال كثيفاً على التعليم المهني، يؤكد هؤلاء أن مديري المعاهد يطلبون منهم استقطاب تلامذة ودفع رسوم تسجيلهم لتأمين ساعات للمتعاقدين الذين لامس عددهم الـ14 ألفاً.

ومنذ أن جرى نقل اعتماد بقيمة 20 مليار ليرة من احتياطي موازنة عام 2019 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً» (ما يُعرف ببطاقة «حلا»)، «لم يصل إلى المعاهد المهنية الرسمية قرش واحد من ديونها على البرنامج»، بحسب المديرة العامة للتعليم المهني هنادي بري. فيما قلّصت منظمة اليونيسيف مساعداتها هذا العام، وباتت تغطي تعليم 2968 طالباً بدلاً من 9 آلاف.

لذلك، أطلق المكتب التربوي في حركة أمل، برعاية بري، حملة تبرع بعنوان «معاً لتسجيل طالب»، تشمل مدارس ومعاهد التعليم المهني بكادرها الإداري وأساتذتها وطلابها لجمع مبلغ مالي يُخصص لتسجيل طلاب غير قادرين على تحمل كلفة التسجيل، وتكون التبرعات بعهدة مدير المعهد. وفي حال كان هناك فائض في التبرعات لدى معهد معين يُحوّل إلى معهد آخر وفقاً لتوجيهات المديرة العامة.

وفيما بدا مستغرباً أن تقود الحملة جهة حزبية بدلاً من أن تدفع التبرعات مباشرة للتلامذة المستفيدين، أشارت بري إلى أن هذه الأموال هي «من باب التضامن مع الطلاب المحتاجين وليست لها صيغة قانونية ولا تُجمع بتعميم رسمي، وقد لجأت شخصياً إلى كل الأحزاب في كل المناطق لدعم الطلاب ولم يستجب حتى الآن سوى حركة أمل». وأوضحت بري أن هناك صفوفاً كثيرة لم تكتمل حتى الآن، والمديرية لا تعطي استثناء لأي معهد بفتح صفوف يتدنّى عدد طلابها عن النصاب القانوني.