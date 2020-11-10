لبنان

شخصيات سياسية جمدّت نشاطاتها بعد صدور قرار العقوبات على باسيل

Lebanon 24
10-11-2020 | 06:40
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اتخذت شخصيات سياسية قراراً بتجميد نشاطاتها المعتادة بعد صدور قرار العقوبات في حق رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، وفق ما ورد في "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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لبنان

جبران باسيل

العقوبات الاميركية

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