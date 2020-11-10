لبنان

أكثر من 1500 اصابة بـ"كورونا" على صعيد الطاقم الطبي.. معظمهم مستمر في العمل

Lebanon 24
10-11-2020 | 06:43
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تتحدث مصادر نيابية عن أن الخطر الأكبر في موضوع "كورونا" الذي يحتّم الإقفال هو على مستوى الطاقم الطبي حيث تخطت الإصابات الـ1500 ومعظمهم مستمر في العمل، بحسب "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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