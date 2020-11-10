أكثر من 1500 اصابة بـ"كورونا" على صعيد الطاقم الطبي.. معظمهم مستمر في العمل

تتحدث مصادر نيابية عن أن الخطر الأكبر في موضوع "كورونا" الذي يحتّم الإقفال هو على مستوى الطاقم الطبي حيث تخطت الإصابات الـ1500 ومعظمهم مستمر في العمل، بحسب "الجمهورية".

