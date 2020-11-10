إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في داربعشتار

أعلنت بلدية داربعشتار في بيان تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة، مؤكدة أنهما تلتزمان الحجر المنزلي.وطلبت البلدية من الأهالي التشدد في وضع الكمامة لدى الخروج من المنزل، والمحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والتجمعات في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا.