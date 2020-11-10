نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان تحذّر من هجرة حَمَلة الشهادات وأصحاب الخبرات

أعلنت نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا ضومط إصابة أكثر من ألف وثلاثمئة ممرض وممرضة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة إضافة إلى استشهاد ممرضة، مؤكدة أن من يُشفى يعود إلى العمل فوراً لمواصلة المحاربة ضد هذا الوباء القاتل.

وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، كشفت ضومط أن هناك ألف ومئتي متخرج ينتظرون الانضمام إلى سوق العمل الا أن المستشفيات تمتنع عن التوظيف بذريعة نقص التمويل، مشيرة الى أن فحوص الـPRC تدرّ أموالاً طائلة على المستشفيات.

ودعت هذه المستشفيات إلى الحفاظ على طواقمها التمريضية وحمايتها لأنها خط الدفاع الأول، وقالت إن تجهيز الأسرّة ليس أمراً صعباً ولكن الصعب إيجاد ممرضين وممرضات كفؤ.

وحذرت ضومط من هجرة حَمَلة الشهادات وأصحاب الخبرات من خيرة الممرضين والممرضات لأنهم مهددين بلقمة عيشهم ويعملون في بيئة غير آمنة، داعية إلى تأمين الكمامات المناسبة لهم في كل طوابق المستشفيات من دون استثناء.

ورداً على سؤال، أشارت إلى أنها مع الاغلاق التام إذا ترافق بخطة عمل واضحة لتقوية القطاع التمريضي وإعطاء الممرضين والممرضات حقوقهم.