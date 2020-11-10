لبنان

نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان تحذّر من هجرة حَمَلة الشهادات وأصحاب الخبرات

Lebanon 24
10-11-2020 | 09:16
A-
A+
Doc-P-764689-637405968905540939.jpg
Doc-P-764689-637405968905540939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا ضومط إصابة أكثر من ألف وثلاثمئة ممرض وممرضة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة إضافة إلى استشهاد ممرضة، مؤكدة أن من يُشفى يعود إلى العمل فوراً لمواصلة المحاربة ضد هذا الوباء القاتل.
 
وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، كشفت ضومط أن هناك ألف ومئتي متخرج ينتظرون الانضمام إلى سوق العمل الا أن المستشفيات تمتنع عن التوظيف بذريعة نقص التمويل، مشيرة الى أن فحوص الـPRC تدرّ أموالاً طائلة على المستشفيات.
 
ودعت هذه المستشفيات إلى الحفاظ على طواقمها التمريضية وحمايتها لأنها خط الدفاع الأول، وقالت إن تجهيز الأسرّة ليس أمراً صعباً ولكن الصعب إيجاد ممرضين وممرضات كفؤ.
 
وحذرت ضومط من هجرة حَمَلة الشهادات وأصحاب الخبرات من خيرة الممرضين والممرضات لأنهم مهددين بلقمة عيشهم ويعملون في بيئة غير آمنة، داعية إلى تأمين الكمامات المناسبة لهم في كل طوابق المستشفيات من دون استثناء.
 
ورداً على سؤال، أشارت إلى أنها مع الاغلاق التام إذا ترافق بخطة عمل واضحة لتقوية القطاع التمريضي وإعطاء الممرضين والممرضات حقوقهم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:36 | 2020-11-10
18:24 | 2020-11-10
18:08 | 2020-11-10
18:07 | 2020-11-10
17:35 | 2020-11-10
17:31 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website