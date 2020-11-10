6 اصابات جديدة بـ"كويونا" في كفرعبيدا

اعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا في بيان، "تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا من المخالطين، وجميعهم قيد الحجر ويتلقون المتابعة الطبية اللازمة"، واشارت الى انه "يتم العمل على حصر الفيروس من خلال متابعة المخالطين"، مشددة على "ضرورة التزام الحجر المنزلي واتخاذ أقصى درجات الوقاية، والامتناع عن الزيارات واللقاءات الاجتماعية، تفاديا لانتشار أوسع للعدوى".