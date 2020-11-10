لبنان

أزمة النفايات تعود إلى الواجهة في عكّار (صور)

Lebanon 24
10-11-2020 | 10:30
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عادت أزمة النفايات مجدداً إلى الظهور في محافظة عكّار، وخاصة في منطقة الدريب الأوسط، حيث شهدت بلدات البيرة ومحيطها تراكماً للنفايات عند المستوعبات وعلى جوانب الطرقات منذ عدة أيام ما أثار غضب الأهالي.

وبحسب ما ذكر مراسل "لبنان 24" في الشمال، فقد أوضحت مصادر في اتحاد بلديات الدريب الأوسط أنّه تمّ منع الشاحنات من الدخول إلى مكبّ سرار بحجّة عدم دفع كامل المستحقات المالية، علماً أنّ البلديات تدفع عادة جزءاً من المبلغ ثم تستكمله في وقت آخر.

وقد امتنعت الشاحنات عن تحميل النفايات بعد منعها من الدخول إإلى مكب سرار لحين دفع المبالغ المالية المستحقة بالكامل.

وقد طالب الأهالي المعنيين بالتدخل في أسرع وقت منعاً لإعادة انتشار مظاهر النفايات والروائح والقوارض والحشرات في البلدات.
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24 - الشمال
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