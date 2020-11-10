مرارة الفرنسيين

عبرت أوساط ديبلوماسية غربية عن شعور الفرنسيين بمرارة من اداء المنظومة الحاكمة في لبنان و عدم اكتراثهم بالأهوال المحيطة بالبلاد. وتابعت أنه بقدر المرارة يشعر الفرنسيون بالرضى عما قام به الرئيس ماكرون في محاولته لانقاذ لبنان، البلد الذي تربطه بفرنسا صداقة وتاريخ وأن فشل مبادرته هو، بتقديرهم، سقوط للمنظومة الحاكمة في لبنان وليس لماكرون أو لفرنسا.