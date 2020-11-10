أرسلان: الاعتراض على التحقيق الجنائي جريمة موصوفة

غرد رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "كل من يعترض على التحقيق الجنائي، يسعى إلى عدم كشف حقيقة ما حصل من سرقة ونهب مال الناس ومدخراتهم وهذه تعتبر جريمة موصوفة".