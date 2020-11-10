فلسطيني يقفل عيادة الاونروا الاولى في عين الحلوة بالقوة

عمد فلسطيني الى اقفال عيادة الاونروا الاولى داخل مخيم عين الحلوة، احتجاجا على تأخر وصول موافقة تغطية علاج اجراء عملية لأحد اقربائه المسجل في غزة، إذ انه ضمن الاجراءات المعتمدة، تنتظر الوكالة مراسلة من مكتب غزة، كون المريض غير مسجل في لبنان وفور وصول الموافقة يتم صرف تكاليف العلاج المطلوبة.

وعلى اثر ذلك وبعد تبلغه أنه لم تأت الموافقة، انفعل داخل مقر العيادة وعمل على اغلاقها بالقوة.