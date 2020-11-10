السفارة القطرية: طائرتان محملتان بمستشفيين ميدانيين تصلان الى بيروت غدا

اعلنت سفارة دولة قطر في بيان "ان طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية القطرية، تحملان مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل، سعة كل منهما 500 سرير لمنطقتي صور وطرابلس، تصلان عند الحادية عشرة صباحاقبل ظهر غد.وسيكون في استقبالهما وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة القطرية علي محمد المطاوعة وممثل عن قيادة الجيش اللبناني والطاقم الدبلوماسي في السفارة".