إستلم المبلغ من موظف دبلوماسي.. ضبط مئة الف دولار مزورة في المطار

سلمت دورية من فصيلة تفتيشات المطار الى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية المدعو ا. س. مواليد 1962 تركي الجنسية ويحمل جواز سفر فرنسي وجوازا دبلوماسيا غينيا بإسمه مع مضبوطات عبارة عن مئة الف دولار اميركي مقسمة الى ستة عشر رزمة من فئة الخمسين دولار ورزمتين من فئة المئة دولار تبين أنها مزورة ضبطت في احدى حقائب سفره في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء توجهه الى تركيا على متن الخطوط الجوية التركية.

وباستماع إفادته اعترف انه استلم المبلغ من شخص أصر على عدم ذكر اسمه كونه احد الموظفين الدبلوماسيين ويقدم مساعدات للدولة الغينية.



وبمراجعة القضاء المختص اشار بتوقيف ا. وضبط المبلغ المالي وختم المحضر وايداعه اياه بواسطة مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال.