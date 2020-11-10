هل تفتح المدارس لغاية 14 ت2 أم تستمرّ بالإغلاق؟

رداً على سؤال حول ما إذا كانت المدارس ستفتح لغاية 14 تشرين الثاني بعد إغلاقها أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، لـ"لبنان 24": "نحن بانتظار قرار وزير التربية طارق المجذوب، وإذا كان أقفل المدارس يومي الاثنين والثلاثاء، فإنّ الإقفال قد يستكمل وبالنهاية ننتظر قراره".