أثناء تجميعه الحديد من إحدى الحاويات.. حبة خردق استقرت في صدره

أُدخل الى احدى مستشفيات بيروت المدعو خ. ن. (مواليد 2007) سوري الجنسية على اثر إصابته بـ"حبة خردقة" في ضلعه واستقرت في صدره وذلك في محلة مار الياس أثناء تجميعه الحديد من إحدى الحاويات.