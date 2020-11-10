لبنان

إبطال نتائج عملية انتخاب المجلس الاعلى للحزب السوري القومي

Lebanon 24
10-11-2020 | 12:42
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أبطلت المحكمة الحزبية في الحزب السوري القومي الاجتماعي عملية انتخاب المجلس الأعلى وأعضاء هيئة منح رتبة الامانة في الحزب التي جرت بتاريخ 13- 9-2020 وإبطال كل ما تلى تلك الانتخابات من قرارات أو إجراءات صدرت إستناداً الى هذه الانتخابات وأصدرت حكمها القاضي بإعادة إجراء الانتخابات وفق القوانين المرعية الاجراء ورد كل ما زاد أو خالف وإعادة الملف الى مفوض الحق الحزبي العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة حول ما ورد في الطعون من جرائم وارتكابات ومخالفات.
 
 
 
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