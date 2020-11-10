سرقة مال ومجوهرات من منزل في وادي الزينة

أقدم مجهول في محلة وادي الزينة على الدخول الى منزل المدعو س. ط. (فلسطيني) وسرق من داخله مبلغ مالي قدر بحوالي 30 مليون ليرة لبنانية وذهب بقيمة 5 الاف دولار اميركي وفرالى جهة مجهولة، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".