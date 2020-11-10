لبنان

استعدوا: الطقس يتحول الى ماطر مع برق ورعد في هذا اليوم

Lebanon 24
10-11-2020 | 12:49
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض بسيط في درجات الحرارة مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في البقاع الشمالي الشرقي مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس خريفي متقلب ودافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى مستقر يوم الجمعة.
- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر، كما تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الداخلية بدءا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد.
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض بسيط في درجات الحرارة مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في البقاع الشمالي الشرقي مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تهطل أمطار في البقاع الشمالي الشرقي خلال الليل.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية - غربية نهارا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط بعد الظهر على الجبال بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70 %.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,5
- ساعة غروب الشمس: 16,38
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