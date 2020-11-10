نازحون سوريون أمام أحد مصارف النبطية بلا وقاية لتلقي مساعدات التدفئة

تلقى النازحون السوريون في منطقة النبطية ومحيطها رسائل نصية عبر هواتفهم من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، ان بإمكانهم الحصول على مساعدات التدفئة الشتوية من الصراف الالي للبنك اللبناني - الفرنسي في النبطية من خلال البطاقة الممغنطة لديهم. وبلغت قيمة المساعدات 950 الف ليرة لبنانية بدل مازوت.

وقد شوهد عدد كبير من النازحين السوريين يسحبون قيمة المبلغ احد المصارف في النبطية وهم يقفون في تجمع كبير فاق ال 100 شخص من النساء والرجال من دون وضع الكمامة او التباعد الاجتماعي.