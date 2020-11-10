بلدية كفررمان: 6 حالات ايجابية في البلدة

أعلنت بلدية كفررمان في بيان "انه تم تسجيل حالتي كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي في البلدة الى 6 حالات ايجابية، فيما سجل شفاء حالتين"، وشددت "على ضرورة التزام الحجر 14 يوما لجميع المخالطين"، مذكرة "باهمية التقيد بالكمامة والتباعد الاجتماعي، خصوصا وأن انتقال العدوى باتت كبيرة ومجهولة المصدر".

وطلبت من الجميع التبليغ عن أي حالة كورونا أو ظهور اعراض على اي شخص، عبر التواصل مع خلية الازمة على الارقام الاتية:

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