لجنة الإدارة والعدل تقر قانون تجريم التحرش الجنسي

عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا برئاسة النائب جورج عدوان، وصدر عنها البيان التالي:"أنجزت لجنة الادارة والعدل دراسة واقرار قانون تجريم التحرش الجنسي واحالته الى الهيئة العامة لاقراره ويعتبر هذا القانون المقدم من النائبة عناية عز الدين والذي تمت دراسته مع جمعيات المجتمع المدني والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والهيئات النسائية، ويعتبر انجاز هذا القانون خطوة نوعية متطورة في مجال حماية الامان الاجتماعي، وسوف يتم عقد مؤتمر صحافي يوضح ويشرح تفاصيل هذا القانون".

