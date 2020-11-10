خلية الأزمة في سير الضنية: 3 إصابات بالفيروس

أعلنت خلية الأزمة في بلدية سير ـ الضنية "تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا جميعهم من التابعية السورية، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت لهم، كما تماثلت 4 حالات للشفاء".

وتمنت الخلية على "المصابين بالفيروس والمخالطين لهم حجر أنفسهم لمدة 14 يوما، حماية لهم ولعائلاتهم، ومنعا لتفشي الفيروس في البلدة".