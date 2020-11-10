للأيام المقبلة.. قرار لوزير التربية بشأن مصير التعلم الحضوري

أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب البيان الآتي:

تتابع المؤسسات التعليمية، الرسمية والخاصة، التعلم عن بعد من دون التعلم الحضوري لباقي أيام هذا الاسبوع. وستصدر الوزارة لاحقا، استنادا الى النصوص المتعلقة بالاقفال، قرارات تنظّم العمل والتعلم عن بعد خلال هذه الفترة .