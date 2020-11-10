عودة الى المفرد والمزدوج.. وماذا عن السير يوم الأحد؟

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي للـLBCI العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الاقفال.

وكذلك يُمنع السير يوم الأحد، مع الاشارة الى أنّ الإقفال سيسري بقية الايام من الخامسة عصرً ولغاية الخامسة صباحاً.الجدير ذكره المجلس الاعلى للدفاع قرر الافقال التام للبلاد من السبت المقبل ولغاية صباح 30 الحالي.