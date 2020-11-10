انقاذ عاملين تعرضا للاختناق اثناء طلاء خزان تحت الارض في حرار العكارية

تمكن عناصر الدفاع المدني في مركز السدقة وعناصر الصليب الأحمر اللبناني، من انقاذ العاملين (ز.خ.) و (ع.ر.ع.) اللذين أصيبا باختناق لفقدان الأوكسجين اثناء قيامهما بطلاء الجدران الداخلية لاحد خزانات المياه الاسمنتية المقفلة تحت الارض في بلدة حرار.





وقد اضطرت عناصر الدفاع الى كسر فتحة الخزان وجزء من سقفه وأحد الجدران للتمكن من سحب العاملين اللذين تم نقلهما الى مستشفى الحبتور في بلدة حرار للمعالجة. وافيد بان حالتهما الصحية كانت حرجة وبدأت بالتحسن نسبياً.