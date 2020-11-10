وقفة احتجاجية على بناء مستوعبات الغاز في الدورة

نفذ محتجون وقفة امام مخزن الغاز التابع لشركة Unigaz على الطريق البحرية في الدورة، مطالبين بـ"وقف بناء مستوعبات سائل الغاز التي تشكل خطرا كبيرا على المنطقة بأكملها"، وسط انتشار للقوى الامنية التي شكلت حاجزا بشريا منعا لاقتحام الشركة.