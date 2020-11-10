بالتفاصيل والمقررات.. البلد يُقفل حتى 30 تشرين الثاني واليكم القطاعات المستثناة من القرار

كما كان متوقعاً، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة (5:00) من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية الساعة (5:00) من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020، حيث خنقت اصابات كورونا المرتفعة القطاع الصحي، ولا تزال تهدد المواطنين في مختلف المناطق مع التفشي الجنوني للاصابات.

وكذلك عاد البلد الى قرار المفرد والمزدوج، ويُمنع التجول تماماً ايام الآحاد.

للاطلاع على تفاصيل القرار والمداولات خلال الاجتماع، يمكن الضغط هنا





_ خدمة الديليفري بالمطاعم والباتيسري

_شركات الامن والحراسة

_شركات النفايات

_الشقق المفروشة

_الجيش وقوى الامن

_وزارة الصحة، المستشفيات، المستوصفات، الجمعيات التي تقدم خدمات صحية وغذائية، الضمان، تعاونية موظفي الدولة، صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء

_المطار وكل ما يرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية

_كهرباء لبنان وكل ما يتعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء والاتصالات ogero و alfa و Touch لتأمين الانترنت وشبكة الهاتف

_المديرية العامة للنفط، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات

_كل مصالح المياه وما يتعلق بها

_المطبوعات

_نقل البضائع



_المصارف ومصرف لبنان ووالمؤسسات المالية ومؤسسات نقل وتحويل وتوزيع الاموال

_كل ما هو مرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير وجمع ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية

_اعضاء السلك الدبلوماسي

_القضاة والمحامون بما يرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة

_الاعلام

_محال الصيرفة

_ المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية ومع اتخاذ قرار الاقفال التام في البلاد، سيتم استثناء بعض القطاعات، وهي:_ خدمة الديليفري بالمطاعم والباتيسري_شركات الامن والحراسة_شركات النفايات_الشقق المفروشة_الجيش وقوى الامن_وزارة الصحة، المستشفيات، المستوصفات، الجمعيات التي تقدم خدمات صحية وغذائية، الضمان، تعاونية موظفي الدولة، صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء_المطار وكل ما يرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية_كهرباء لبنان وكل ما يتعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء والاتصالات ogero و alfa و Touch لتأمين الانترنت وشبكة الهاتف_المديرية العامة للنفط، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات_كل مصالح المياه وما يتعلق بها_المطبوعات_نقل البضائع_المصارف ومصرف لبنان ووالمؤسسات المالية ومؤسسات نقل وتحويل وتوزيع الاموال_كل ما هو مرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير وجمع ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية_اعضاء السلك الدبلوماسي_القضاة والمحامون بما يرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة_الاعلام_محال الصيرفة_ المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أعلن بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، "اننا اتخذنا قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم الأحد 29 تشرين الثاني الحالي.





وقال دياب، بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "هواجس اللبنانيين، وهمومهم، وأسئلتهم تكثر... فالتحديات التي يواجهونها كبيرة جدا وعديدة واستثنائية. الخوف من الحاضر تسلل إلى قلوب اللبنانيين، والقلق على المستقبل هو الهاجس المشترك. وبين الحاضر والمستقبل، ينشغل الناس بتأمين لقمة عيشهم ولو على حساب صحتهم. لكن الحقيقة أنه من دون وقاية صحية، فإن لقمة العيش لا تكون مضمونة".