بري عرض مع بهية الحريري شؤونا تشريعية ذات صلة بالشأن التربوي

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، وجرى عرض لشؤون تشريعية ذات صلة بالشأن التربوي.