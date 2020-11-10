لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة: حالتان ايجابيتان في داربعشتار

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية عن "تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين في الكورة خلال 24 ساعة الماضية"، موزعة على الشكل الآتي :

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ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة " كما ناشدت المصابين " وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية " متمنية لهم الشفاء العاجل.