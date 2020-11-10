بلدة العدوسية: اصابة جديدة في البلدة

أعلنت بلدية العدوسية في بيان، "ان جميع المخالطين المباشرين للمصابة بفيروس كورونا أتت سلبية، بينما احد الأشخاص أجرى الفحص وأتت نتيجته إيجابية وهو الآن قيد الحجر المنزلي. والمطلوب من كل المخالطين له المباشرين الالتزام التام بالحجر المنزلي بضعة ايام ومن ثم التوجه لإجراء فحص pcr".