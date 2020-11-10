لبنان

إقفال بلدة لبنانية جديدة بسبب كورونا

Lebanon 24
10-11-2020 | 15:21
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أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا ‏أقفل بموجبه بلدة اليمونة "بعد ارتفاع عدد إصابات الكورونا فيها".


وأهاب بالمواطنين "الإلتزام الكامل بالإجراءات حفاظا على السلامة العامة".
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