إقفال بلدة لبنانية جديدة بسبب كورونا

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا ‏أقفل بموجبه بلدة اليمونة "بعد ارتفاع عدد إصابات الكورونا فيها".





وأهاب بالمواطنين "الإلتزام الكامل بالإجراءات حفاظا على السلامة العامة".