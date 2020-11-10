خوف وبلبلة.. ما حقيقة إصابة مصور داخل مجلس النواب بكورونا؟

علم "لبنان 24" أن المصور في مجلس النواب الذي شعر بضيق في التنفس توجه على الفور الى المستشفى وأجرى فحوصات طبية، فتبين انه غير مصاب بكورونا.

وبحسب تقرير الطبيب المتابع، ان ما حصل معه عبارة عن نشاف في الرئة تحدث ضيقا في التنفس.