لبنان

في عرسال.. دخلوا منزلها وأبرحوها ضرباً وسرقوا مصاغها الذهبي ومالها

Lebanon 24
10-11-2020 | 16:25
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الساعة 18.00 من تاريخ 1-11-2020 وفي بلدة عرسال البقاعية، تعرّضت إحدى المواطنات للضرب المبرِّح، بأدوات حادّة، وذلك من قبل مجهولين، دخلوا منزلها الكائن في البلدة المذكورة وسرقوا مصاغها الذهبي، ومبلغ /2.650.000/ ليرة لبنانية، و/19.000/ ليرة سورية، وفرّوا إلى جهةٍ مجهولة. أُدخلت السيّدة على أثر هذا الاعتداء إلى المستشفى لتلقي العلاج، كونها أصيبت بجروح وكدمات في رأسها وعنقها.

نتيجةً للتحريات المكثّفة والرصد، تمكن عناصر فصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية الفاعلين، وهم كل من السوريين:

- ح. ن. (مواليد عام 1999)

- ع. ن. (مواليد عام 2003)

- م. ن. (مواليد عام 1980)

- أ. ن. (مواليد عام 2001)

بتاريخ 5-11-2020، تمّ توقيفهم في منزلهم، في البلدة ذاتها، كما جرى ضبط المسروقات.

بالتحقيق معهم، اعترف:

- (ح. ن) و(ع. ن.) بإقدامهما على ضرب الضحية وقيامهما بعملية السرقة.

- (م. ن.) و(ا. ن.) بتخبئة المسروقات داخل مكان إقامتهم.

أعيدت المسروقات الى الضحية، وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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