بلدية حصرون: إصابة جديدة لأحد أبناء البلدة

أعلنت بلدية حصرون في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد أبناء البلدة"، داعية المخالطين الى "التزام الحجر المنزلي وعدم الاختلاط وإجراء فحص ال PCR في اليوم السادس بعد المخالطة مع المصاب".

وطلبت من "جميع الأهالي الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس خصوصا وضع الكمامة والابتعاد عن التجمعات والحفاظ على المسافة الآمنة".