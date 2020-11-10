لبنان

55 إصابة جديدة في عكار وحالتا وفاة و25 حالة شفاء

Lebanon 24
10-11-2020 | 16:44
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سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين و25 حالة شفاء.

وبحسب التقرير توزعت الاصابات الجديدة على البلدات والقرى التالية: عكار العتيقة 4، حلبا 4، مشحا 3، ذوق الحصنية 3، العمارة 3، بزبينا 2، ببنين 2، فنيدق 2، كوشا 2، ديردلوم 2، نهر البارد 2 والبيرة 2. واصابة واحدة في البلدات التالية: مشمش، مسعودية، بربارة، الحويش، كفرحرة، المحمرة، برج العرب، القرقف، الزواريب، دوير عدوية، الجديدة، تكريت، حرار، عندقت، شان، عرقة، الغزيلة، عين يعقوب، القليعات، شيخ عياش، منيارة، الكويخات، شدرا، برقايل.

وأشار التقرير الى انه تبعا لهذه المستجدات، ارتفع عدد المصابين المسجلين منذ بدء الجائحة وحتى اليوم في عكار الى 2016 مصابا. واعلن ان الحالات الايجابية قيد المعالجة هي:381 حالة. اما اجمالي حالات الشفاء بلغ 1599 حالة. كما بلغ عدد حالات الحجر المنزلي 440 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة الى 38حالة مسجلة منذ منتصف اذار الماضي وحتى الان.


وجددت غرفة ادارة الكوارث دعوتها الاهالي الى "ضرورة الالتزام بالاجراءات والتدابير الصحية الوقائية المعلن عنها دائما من قبل وزارة الصحة للحد من تفشي الوباء، وذلك عبر وقف التجمعات واللقاءات والمناسبات والاحتفالات على انواعها بشكل شامل وتام، وعدم الاختلاط والابقاء على مسافات التباعد الامنة، ووضع الكمامات بشكل صحيح ودائم وغسل اليدين باستمرار عند ملامسة الاسطح، وتعقيم المشتريات قبيل ادخالها الى المنازل، وضرورة المحافظة على النظافة العامة. كذلك، ابلاغ خلايا الازمة في كل بلدة وقرية عن اية حالات جديدة لاتخاذ التدابير اللازمة بسرعة بالتنسيق مع غرفة ادارة الكوارث في المحافظة، واهمية التزام المصابين والمخالطين بالحجر الصحي الوقائي وفق البروتوكول المعمول به".
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