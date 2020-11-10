لبنان

الإدعاء في المحكمة الدولية طلب السجن المؤبد لسليم عياش في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري

Lebanon 24
10-11-2020 | 17:11
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طلب الإدعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الحكم بالسجن المؤبد لسليم عياش الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر.

واستمع القضاة في جلسة اليوم، إلى "مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها عليه".

وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة: "أقسى عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد"، مشيرا إلى أن "الإدعاء يرى أن هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد".

أضاف: "لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة. يعد ذلك الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية".

ويبحث الإدعاء أيضا مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابيا.

ويواجه عياش اتهمات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية في أيلول 2019 تهمتي "الإرهاب والقتل" لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.
المصدر: الوكالة الوطنية
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