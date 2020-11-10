لبنان

دبور نعى عريقات: نعاهد فقيدنا الكبير بالثبات على انتزاع الحق الفلسطيني وانجاز هدفنا بالحرية والعودة والاستقلال

Lebanon 24
10-11-2020 | 17:23
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نعى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور في بيان، امين سر اللجنة التنفيذية ل"منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات.
 
وأتى في البيان: "باسمي واخواني كادر سفارة دولة فلسطين وطاقمها وابناء شعبنا في لبنان، رفيق النضال الاخ امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح القائد صائب عريقات فقيد فلسطين الكبير، الذي عرفناه مدافعا صلبا بعناد صاحب الحق في الميادين كافة، معتزا بشخصيته وكوفيته الفلسطينية. نعاهد فقيدنا الكبير بالحفاظ على الوصية والثبات على انتزاع الحق الفلسطيني وانجاز هدفنا بالحرية والعودة والاستقلال. قدرنا ان نودع قادتنا حملة الامانة الاكرم منا جميعا وعهدنا الاستمرار".

وأضاف: "ستبقى كلماتك النابعة من روحك النضالية الصلبة الى القائد الرمز ابو عمار وشعبنا الفلسطيني، خالدة راسخة في وجداننا، وسجلات نضالنا ونبراسا لحتمية انتصارنا. العهد هو العهد والقسم هو القسم وانها لثورة حتى النصر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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