بلدية كوسبا: إصابة جديدة بكورونا في البلدة وعلى المخالطين التزام الحجر المنزلي

أعلنت بلدية كوسبا في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، اجرت فحص ال pcr واتت النتيجة ايجابية". وطلبت من المخالطين "التزام الحجر المنزلي".