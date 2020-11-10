خلية الازمة في البيرة: اصابتا كورونا في البلدة

اعلنت خلية الأزمة في بلدة البيرة في بيان، عن "اصابتين بفيروس كورونا في البلدة".



وتواصلت الخلية عبر فريقها الطبي مع المصابين لتحديد المخالطين، طالبة منهم "ملازمة الحجر المنزلي ليتم اجراء فحوصات مخبرية لهم". وتمنت على "اي مخالط لم يتم التواصل معه الابلاغ عبر الخط الساخن على الرقم: 76086075".