رئيس بلدية طبرجا كفرياسين أعلن انتهاء الاعمال في مشروع تمديد قساطل مياه الصرف

أعلن رئيس بلدية طبرجا - كفرياسين المهندس نبيل ناكوزي، في بيان، أنه "وضعت اليوم اللمسات الأخيرة على مشروع تمديدات قساطل مياه المجارير الرئيسية في سهل وطى سلام EMERGENCY OUT FALL، وبذلك تختم موقتا مأساة عشرات السنين لتلوث مياه شاطىء طبرجا وكفرياسين، إذ أن التمديدات الجديدة تصل في البحر بطول 400 متر وعمق 27 مترا، وذلك بعد متابعة حثيثة من قبل بلدية طبرجا وكفرياسين امتدت لفترة أربع سنوات".وشكر "جميع من سعى لإكمال هذا المشروع، وبالأخص إدارة مجلس الإنماء والإعمار بيروت ومهندسيه ووزراء الطاقة والمياه المتعاقبين منذ عام 2015، والمتعهد "شركة داني خوري للمقاولات" والاستشاري Liban Consult AGM، على متابعة وإكمال هذا المشروع حسب المواصفات والشروط الموضوعة"، مشيرا الى أن "قيمة هذا الإلتزام هي 3 مليارات ليرة لبنانية تم تمويلها بـ 300 مليون ليرة لبنانية من صندوق بلدية طبرجا وكفرياسين والباقي من الإعتمادات المخصصة لوزارة الطاقة والمياه"، آملا أن "تستكمل المشاريع الباقية وبالأخص محطة التكرير (الملحوظة قرب جسر كازينو لبنان) لساحل كسروان - الفتوح".