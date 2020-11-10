لبنان

رئيس بلدية طبرجا كفرياسين أعلن انتهاء الاعمال في مشروع تمديد قساطل مياه الصرف

Lebanon 24
10-11-2020 | 18:44
A-
A+
Doc-P-764848-637406307866178925.jpg
Doc-P-764848-637406307866178925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن رئيس بلدية طبرجا - كفرياسين المهندس نبيل ناكوزي، في بيان، أنه "وضعت اليوم اللمسات الأخيرة على مشروع تمديدات قساطل مياه المجارير الرئيسية في سهل وطى سلام EMERGENCY OUT FALL، وبذلك تختم موقتا مأساة عشرات السنين لتلوث مياه شاطىء طبرجا وكفرياسين، إذ أن التمديدات الجديدة تصل في البحر بطول 400 متر وعمق 27 مترا، وذلك بعد متابعة حثيثة من قبل بلدية طبرجا وكفرياسين امتدت لفترة أربع سنوات".

وشكر "جميع من سعى لإكمال هذا المشروع، وبالأخص إدارة مجلس الإنماء والإعمار بيروت ومهندسيه ووزراء الطاقة والمياه المتعاقبين منذ عام 2015، والمتعهد "شركة داني خوري للمقاولات" والاستشاري Liban Consult AGM، على متابعة وإكمال هذا المشروع حسب المواصفات والشروط الموضوعة"، مشيرا الى أن "قيمة هذا الإلتزام هي 3 مليارات ليرة لبنانية تم تمويلها بـ 300 مليون ليرة لبنانية من صندوق بلدية طبرجا وكفرياسين والباقي من الإعتمادات المخصصة لوزارة الطاقة والمياه"، آملا أن "تستكمل المشاريع الباقية وبالأخص محطة التكرير (الملحوظة قرب جسر كازينو لبنان) لساحل كسروان - الفتوح".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:55 | 2020-11-11
13:46 | 2020-11-11
13:30 | 2020-11-11
13:29 | 2020-11-11
13:18 | 2020-11-11
13:04 | 2020-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website