ما صحة تسطير محضر ضبط بحق أحد عمال قناة الجديد؟

صدر عن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي التالي:"ورد الى وزير الداخلية والبلديات عبر تويتر شكوى من احد العاملين في قناة "الجديد" بسبب تسطير محضر ضبط من قبل القوى الامنية بحقه في توقيت منع التجول ليلا.وبعد التحقيق والتدقيق في المحضر والبطاقة الاعلامية المرفقة معه في التغريدة، تبيّن ان صاحب المحضر ليس الاعلامي بحد ذاته وانما شقيقه.لذا يتمنى وزير الداخلية والبلديات على الجميع توخي الدقة قبل نشر معلومات مغلوطة وعدم اللجوء الى هكذا اساليب".