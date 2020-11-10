دياب ترأس اجتماعاً بحث في ترميم المباني الحكومية المتضررة جراء انفجار المرفأ

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا مخصصا لترميم الأضرار في المباني الحكومية الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، حضره الوزيران غازي وزني وغادة شريم، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ومستشار الرئيس دياب خضر طالب.