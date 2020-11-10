لبنان

في طرابلس.. أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً

Lebanon 24
10-11-2020 | 19:01
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 اطلق مجهول النار في محلة طلعة الرفاعية بطرابلس على المدعو أ. ح، ما ادى الى اصابته باعيرة نارية عدة، نقل اثرها الى المستشفى للمعاجة وما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.
المصدر: الوكالة الوطنية
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