21 إصابة جديدة بكورونا في الهرمل وحالة وفاة واحدة

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، ببيان، "تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة"، مشيرة الى أنه "تم التواصل مع المصابين واجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات".ونبهت الاهالي الى "تزايد اعداد المصابين بشكل سريع بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة لا سيما الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيجة سلبية او ايجابية"، آملة "الالتزام بالتباعد والتعقيم ووضع الكمامة لما فيه خير الجميع".