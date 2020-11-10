في هذا التاريخ ستقفل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة الاستقلال

اعلنت رئاسة مجلس الوزراء في مذكرة حملت الرقم 38/2020، انه "نظرا لمصادفة ذكرى الاستقلال نهار الاحد 22/11/2020، وهو يوم تعطيل رسمي ، ونظرا لاهمية الذكرى وطابعها الوطني، تقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين في 23/11/2020".