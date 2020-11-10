تساقط حبات البرد بغزارة في مدينة صيدا وضواحيها

شهدت مدينة صيدا وضواحيها مساء اليوم تساقطا لحبات كبيرة من البرد بغزارة للمرة الاولى لهذا الموسم، الامر الذي تسبب بإعاقة السير في عدد من شوارع المدينة، فيما عمد مواطنون الى وضع اغطية واقية على سياراتهم تخوفا من تضررها نتيجة تساقط البرد بغزارة.