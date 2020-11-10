لبنان

بلدية كفرشيما: حملة فحوصات للدم باشراف وزارة الصحة وال LAU لدراسة وجود الأجسام المضادة لكورونا

Lebanon 24
10-11-2020 | 19:51
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 اعلنت بلدية كفرشيما في بيان، انها "وبالتعاون مع جمعية "هيومن لينك" وبإشراف من وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية الامريكية LAU، تنظم حملة فحوصات دم بهدف دراسة وجود الاجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، بعد غد الخميس في 12 الحالي، اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، في ساحة مبنى البلدية شارع اديب الفتى خلف محطة ملعب. والمشاركة طوعية ومجانية للجميع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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