بومبيو: باسيل مرتبط بشكل عميق بمنظمة "ارهابية" وهي حزب الله

كشف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مرتبط بشكل عميق بمنظمة "ارهابية" وهي حزب الله، مشيرا الى "أننا قمنا بفرض عقوبات عليه بسبب الفساد والشعب اللبناني لم يعد يحتمل هذه الممارسات".

واعتبر خلال مؤتمر صحافي، "أننا وضعنا العقوبات على باسيل لانها مناسبة وصحيحة وستؤدي إلى نتائج جيدة لدى الشعوب التي نعاقب فيها الزعماء الفاسدين وهذا ينطبق على جبران باسيل".



وضاف بومبيو ان "الشعب اللبناني يريد بلدًا مستقلًا ولا يريد طبقة فاسدة تسرق بلدهم، ويريد الحرية والازدهار والوظائف وهذا ما تريده الولايات المتحدة والعقوبات التي قمنا بفرضها على باسيل مناسبة لنصبح اقرب من تحقيق هذا الهدف يوما ما".

أكد أنه "تم وضع عدد من الشركات التي تتعامل مع شركات ايرانية على قائمة العقوبات، وكل من بتعامل مع الجبش الايراني يخاطر بالخضوع للقوابات نفسها"، موضحاً أنه "بالأمس فرضنا عقوبات على 4 مسؤولين من "الحزب الشيوعي الصيني" والشرطة في هونغ كونغ الذين قمعوا حرية الشعب". وأكد أنه "اليوم الإثنين أطلقنا اللائحة الخامسة بالعقوبات على عدد من الأشخاص بموجب قانون قيصر، للتصدي لاستمرار النزاع في سوريا، وسننسق مع الإتحاد الأوروبي للتصدي لهذه الفظائع التي تُرتكب بحق الشعب".

من جهة ثانية،

وفي سياق متصل، أفاد بومبيو بأنه "ما زالت هناك أصوات لم يتم إحصاؤها في الانتخابات الأميركية"، مشدداً على أنه "سيكون هناك عملية انتقال سلس للسلطة لصالح ولاية ثانية لترامب بعد الانتهاء من فرز الأصوات القانونية".