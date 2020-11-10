أطلق النار على شرطي في بلدية بقاعصفرين وفر إلى جهة مجهولة

أصيب شرطي في بلدية بقاعصفرين - الضنية، بعد أن أطلق مجهول النار عليه من مسدس حربي وفر إلى جهة مجهولة.



وعلى الأثر، نقل الشرطي إلى مستشفى سير - الضنية الحكومي للمعالجة، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها في الحادثة وملاحقة الفاعل، تمهيدا لتوقيفه.